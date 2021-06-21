Российская "Группа ЛСР" уходит с Лондонской фондовой биржи (LSE). Причина – низкая ликвидность, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными.

Совет директоров компании рассмотрел 20 июня стратегию работы на рынке капитала и решил, что листинг на LSE не входит в список первоочередных задач, сообщает "Группа ЛСР".

Основная ликвидность сосредоточена на Московской бирже, где средний дневной объем торгов акциями ЛСР составляет $1,8 млн, тогда как на LSE – $300 тыс. (GDR).

Компания вынесла оферту владельцам GDR – $2,11 за бумагу (с премией в размере 3,4% к цене закрытия 18 июня и 2,6% к средневзвешенной цене за последний месяц).

Расписки выкупит "дочка" "Группы ЛСР" – компания "Стройкорпорация". Заявки принимают до 20 июля, последний день торгов GDR на LSE – 30 июля.

Уход с LSE позволит сосредоточить free float на Мосбирже и увеличить ликвидность. Финансовым консультантом ЛСР выступает "ВТБ Капитал".

Владельцы GDR, которые не воспользуются офертой, смогут конвертировать расписки в обыкновенные акции с листингом на Мосбирже, продать GDR на внебиржевом рынке или оставить бумагами себе и получать на них дивиденды.

Максимальное количество GDR, которое можно предъявить к выкупу в рамках оферты, соответствует 15,08% уставного капитала группы. Уставный капитал ЛСР состоит из 103 030 215 акций, одна акция соответствует пяти GDR. Таким образом, ЛСР может выкупить до 77,7 млн GDR, потратив до $163,9 млн.

"Группа ЛСР" основана в 1993 г., объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству.