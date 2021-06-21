Опрос: работодатели в России намерены повышать зарплату сотрудникам

Российские компании готовы повысить зарплату своим сотрудникам, отмечено в исследовании международного кадрового агентства Kelly Services "Рынок труда глазами работодателей 2021".

Эксперты hh.ru также подтверждают такой настрой работодателей, пишет "Коммерсантъ".

По оценке Kelly Services, 63% работодателей намерены повысить зарплату сотрудникам в этом году.

При этом 42% компаний увеличат зарплату на 4-6% (в 2020 г. таких компаний насчитывали лишь 15%).

Еще 7% увеличат зарплату более чем на 7% (в 2020 г. – 5% компаний), 17% компаний намерены повысить зарплату точечно (14%).

По оценке hh.ru, работодатели готовы увеличить зарплату только отдельным специалистам, занятым в медицине и фармацевтике.

Между тем 44% работодателей намерены увеличить штат в этом году (в 2020 г. – 40%). Сократить штат собираются только 4% компаний (14%).

По данным Kelly Services, 68% работодателей ищут сотрудников для смешанной работы (из дома и офиса). Почти 28% компаний не используют удаленную занятость, а 4% работают только вне офиса.