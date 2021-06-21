Lufthansa со 2 июля начнет выполнять рейсы из Дюссельдорфа в Краснодар

Авиакомпания Eurowings, входящая в группу Lufthansa, начнет со 2 июля выполнять полеты из Дюссельдорфа (Германия) в Краснодар на самолете Airbus A320 два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

Самолет Eurowings прилетает в Краснодар в пятницу в 12:25, вылет в Дюссельдорф намечен на 13:45. В понедельник самолет приземлится в Краснодаре в 16:55, вылет в Дюссельдорф намечен на 18:15. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

Аэропорт Краснодара приостановил международное авиасообщение в марте 2020 г. в связи с закрытием границ России на фоне пандемии COVID-19. С апреля аэропорт принимает чартерные рейсы и работает над запуском новых международных рейсов.

Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название – "Базэл Аэро"), которую контролируют структуры предпринимателя Олега Дерипаски.