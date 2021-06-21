Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко

Евросоюз ввел в действие четвертый пакет санкций против Белоруссии. В санкционном списке оказался сын Лукашенко Дмитрий, сноха белорусского президента и владелец финансовой группы "Сафмар" и нефтяной компании "Русснефть" Михаил Гуцериев. Данная информация опубликована на сайте официального журнала ЕС в понедельник, 21 июня.

В список добавлены 78 физических лиц и 8 организаций.

В санкционный список включены автопроизводители "МАЗ", "БелАЗ", ЗАО "Новая нефтяная компания", а также "Белавианавигация", которую ЕС считает причастной к инциденту с самолетом Ryanair, произошедшем в Минске 23 мая.

В сообщении говорится, что данное решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и насильственном подавлении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов. Из-за принудительной и незаконной посадки рейса Ryanair в Минске 23 мая, в санкционный список были включены семь физических и одно юридическое лицо, уточняется в документе.

Глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter, что данное послание не может быть понято неправильно. Необходимо освободить всех политзаключенных, остановить дальнейшие репрессии и начать инклюзивный национальный диалог, заявил он.