Криптовалюты рухнули: биткоин пострадал меньше остальных

Криптовалюты за сутки быстро подешевели – падение стоимости достигало 10-20% из-за ограничений майнинга в Китае, одном из мировых центров генерации криптовалют, согласно данным CoinDesk.

Падение стоимости замедлилось к утру в 2 раза – с 11% ночью до 4%, согласно данным на 9:24 мск. Сейчас самая популярная криптовалюта укрепляется и уже стоит 32,801 тысячи долларов. Ethereum подешевел к этому моменту на 8% – до 1,948 тысячи долларов. Больше остальных подешевел Dogecoin – на 23% до 0,2 доллара.

Падение началось после того, как власти китайской провинции Сычуань, одного из китайских центров майнинга, в середине июня отключили электроэнергию для 26 майнинг-компаний. Инвесторы опасаются, что Китай продолжит ужесточение условий для майнинга.

Бурный рост стоимости криптовалют начался с февраля 2021 года после покупки компанией Tesla биткоинов на 1,5 миллиарда долларов. Стоимость биткоина в субботу 20 февраля обновила исторический максимум — выше 57 тысячи долларов, а в апреле достигла и 63,4 тысячи долларов.