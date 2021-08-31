"Аэрофлот" с октября начнет полеты на курорты Египта

С 1 октября "Аэрофлот" будет осуществлять ежедневные рейсы из Москвы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Это следует из пресс-релиза компании.

Ранее, 9 августа, Россия возобновила прямые регулярные рейсы из Москвы в египесткие Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были запрещены еще с 2015 года. "Росавиация" 26 августа провела срочное совещание с участием авиакомпаний и туроператоров. Полеты будут осуществляться из 41 российского города пять раз в неделю авиакомпанией "Россия".

Таким решением остались недовольны другие авиаперевозчики. Согласно решению оперштаба, с 27 августа количество рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возрастает до 15 в неделю. Также, на оба курорта по одному рейсу в неделю будут осуществляться из других 49 российских городов.

Решение по возобновлению авиасообщения с египетскими курортами было принято по итогам посещения делегацией РФ Египта для оценки эпидемиологической обстановки. К полетам на курорты Египта готовятся "Уральские авиалинии", S7, "Ямал" и Azur Air.

Больше всего прямых рейсов на египетские курорты досталось авиакомпании Nordwind, партнером которой выступает туроператор "Пегас Туристик". Nordwind будет летать из 18 регионов в Шарм-эль-Шейх и из 21 российского города в Хургаду. Из девяти городов-миллионников на два египетских курорта будет летать авиакомпания "Россия". При этом "Россия" будет летать два раза в неделю в Шарм-эль-Шейх и раз в Хургаду из Москвы. "Уральские авиалинии" будут летать из одного города в Шар-эль-Шейх и из двух в Хургаду. Из двух городов на курорты Красного моря будет выполнять S7. Авиакомпания S7 будет летать из Москвы раз в неделю в Шарм-эль-Шейх и дважды в неделю в Хургаду.

"Ямалу" достались полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из двух городов, Red Wings и "Икар" будут выполнять рейсы из двух регионов. Red Wings будет летать из Саратова. "Уральские авиалинии" будут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга.