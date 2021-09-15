Ценовые рекорды голубого топлива: Европа ждет "Северный поток-2"

Цены на газ в Европе обновили исторический максимум. Только за последние сутки котировки выросли почти на 20%. Сырье подорожало, и теперь европейцы с нетерпением ждут запуска "Северного потока-2".

В Европе – стремительный взлет цен на газ. Что ни день, то новые рекорды. Тысяча кубометров в начале года стоили 350 долларов. 2 недели назад – 680. А сегодня котировки неотвратимо приближаются к небывалому уровню 1000 долларов. Рост за сутки – почти 20%.

Но в Азии еще дороже, в Сингапуре цена достигает 1200 долларов. Поэтому производителям сжиженного природного газа выгоднее направлять свои танкеры в азиатский регион, где платят больше. Подвела и погода. Отсутствие ветра обрушило уровень ветрогенерации. Так что Европа подходит к отопительному сезону, а зима обещает быть суровой, с запасами на исторически минимальном уровне. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва превысил 70%, что на 16 процентных пункта ниже среднего уровня за последние 5 лет.

Надежды возлагают на "Северный поток -2". Строительство трубопровода, которое шло три года, официально завершилось. Две нитки мощностью 55 миллиардов кубометров газа идут из России в Германию по дну Балтийского моря. Дополнительные поставки на европейский рынок должны стабилизировать цены на бирже.

"Спотовые цены – они также не влияют на цены на трубный газ. И получатели трубного газа не подвержены волатильности высокой. Потому что там цена рассчитывается по другой формуле. Безусловно, скорейший ввод СП-2 существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке. Это очевидно", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос в том, когда это произойдет. На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что поставки могут начаться уже 1 октября. Однако на этой неделе немецкие власти заявили, что рассмотрение документов для сертификации может растянуться на срок от двух до четырех месяцев. Сообщения о скором запуске "Северного потока – 2" опроверг сегодня и глава МИД России Сергей Лавров.

"Работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там 4 месяца. Начало 2022 года обозначается", – говорит Лавров.

Минэнерго в ближайшие дни должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта "Роснефтью" газа через "Северный поток – 2", заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее сообщалось, что "Роснефть" на фоне высоких цен на газ попросила разрешить ей экспорт через мощности "Газпрома".

Остается еще один вопрос. Насколько запуск "Северного потока – 2" способен повлиять на биржевые цены? По мнению экспертов, краткосрочно котировки могут опуститься, а ситуация стабилизироваться. Но радикально решить ситуацию может только пересмотр Европой своей энергополитики. Как раз об этом на прошлой неделе говорил Владимир Путин. Президент заявил, что цены на газ в Европе рекордно растут из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.