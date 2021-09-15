Курс евро: такого давно не было

Курс европейской валюты расчетами "завтра" в ходе торгов на Мосбирже в среду, 15 сентября, снижался до 85,7 рубля за евро и даже до 85,65 рубля, что является минимумом с августа прошлого года.

Доллар на этих торгах снижался до 72,51 рубля. Нефть марки Brent подорожала на 3,1%, до 75,9 доллара – это максимум с 30 июля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 16 сентября, составляет 86,0674 рубля, доллара – 72,852 рубля.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины увеличилась на 10,99 копейки, до 78,7989 рубля, пишет РИА Новости.