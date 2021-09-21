Зарплаты подрастут вслед за минимальным размером оплаты труда

Зарплаты почти 3 млн россиян увеличатся в 2022 году в связи с увеличением МРОТ до уровня выше 13,6 тысячи рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Президент России Владимир Путин в 2020 году подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1.01.2021. Теперь расчет основан на медианном доходе, а не потребительской корзине, кроме того, закон требует, чтобы МРОТ был не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Ранее сообщалось о предложении первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева отменить МРОТ как отживший инструмент и ориентироваться только на прожиточный минимум. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова категорически выступила против. МРОТ используют для расчета пособий и социальных выплат, напомнила Голикова.