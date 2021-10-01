В США утвержден временный бюджет, чтобы не допустить остановку работы госсектора

США получили бюджет в последний момент. Правда, временный – до 3 октября.

Накануне в Штатах завершился 2021-й финансовый год, а конгресс так и не смог прийти к соглашению по главному финансовому документу. И за пару часов до окончания срока президенту пришлось подписать промежуточный вариант.

Документ просто сохраняет текущие объемы финансирования и не включает в себя каких-то масштабных программ. Он нужен, чтобы американское правительство продолжало работать без сбоев.

Проблема с потолком государственного долга осталась нерешенной: его нужно поднять до 18 октября. Иначе Минфин не сможет расплачиваться по своим обязательствам и выпускать новые облигации. То есть в США может произойти дефолт.