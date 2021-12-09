Газовая интеграция: украинский план

"Оператор ГТС Украины" работает над созданием маршрута доставки сжиженного природного газа из Хорватии через территорию Венгрии до границы с Украиной, сообщила пресс-служба компании. Интеграция хорватского и украинского рынка гарантирует создание мощностей для транспортировки газа в направлении из Венгрии на Украину, обеспечит возможность хранение хорватского газа в украинских ПХГ, что обеспечит энергетическую безопасность региона.

Ранее сообщалось, что потери Украины от запуска газопровода "Северный поток-2", по оценке МВФ, составят 1,2 миллиарда долларов в год. Это сокращение доходов продолжится по крайней мере до 2024 года, пока действует текущий контракт с "Газпромом". За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более 2,5 миллиардов долларов в год за транзит российского газа в Европу. По контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" по украинской ГТС должно пройти в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубических метров. Оплата этих объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки.

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