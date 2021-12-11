Американцы продадут 18 миллионов баррелей нефти из стратрезерва

США с 17 декабря намерены продать 18 млн баррелей нефти из стратрезерва, сообщило американское Минэнерго. В рамках урегулирования потрясений на рынке ExxonMobil передадут 4,8 млн баррелей сырой нефти — взаймы и на короткий срок. Компания должна будет вернуть заимствованный объем с плюсом, дополнительный объем обсудят заранее.

Комбинированный подход, согласно данным Минэнерго, позволит задействовать до 32 млн баррелей сырья. Ведомство начнет принимать заявки на обмен, продажу, чтобы устранить перебои в поставках. Хотя цены на нефть снизились на 10% за последний месяц, власти будут принимать меры, что нивелировать разницу между спросом и предложением и снизить цены для американцев. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм пояснила, что такие меры принимаются в условиях коронакризиса, обмен и продажа из стратегического нефтяного резерва нужны, пока мир восстанавливается после пандемии.

Глава государства Джо Байден принял решение об использовании 50 млн баррелей нефти и стратзапасов в ноябре, чтобы стабилизировать спрос и предложение и снизить цену на энергоносители для населения. К такому шагу могут прибегнуть и другие страны.

Ранее экономист Кристофер Вуд, глобальный стратег Jefferies, заявил о большой зависимости мировой экономики от обычного топлива, особенно во время быстрого восстановления после пандемии. По его словам, нефть подорожала до более чем 80 долларов в то время, когда большая часть Азии все еще закрыта, как и границы Китая, второй экономики мира после США. Пекин нацелен на полную остановку заболеваемости ковидом. Когда мир действительно полностью откроется и снимет все карантинные ограничения, цена на нефть может подняться до 150 долларов из-за драматических ограничений предложения. Такая цена разгонит глобальную инфляцию и в США, и ЕС, где уже побиты многолетние рекорды цен на продукты, товары и услуги.