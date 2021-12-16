Высокая инфляция беспокоит Кремль

Инфляция высокая, однако Владимир Путин поручил сделать все, чтобы как можно скорее вернуть ее к запланированному уровню, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Происходит давление и внешних, и внутренних факторов. К сожалению, оно не ослабевает, и это давление в мировой экономике также ощущается не менее, где-то еще и более сильно", – отметил Песков.

Эта ситуация беспокоит Кремль. Процесс снижения инфляции сложный, он требует сложной и постоянной работы. Именно этим и занимается правительство, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента.

Напомним, ранее стало известно, что инфляция в России достигла 8,4%. Это самый высокий показатель за 6 лет. В итоге средняя инфляция в 2021 году может составить около 7,4%.

Ранее своим мнением поделился Андрей Костин. В интервью Павлу Зарубину он рассказал, что не ожидает двузначной цифры. Полностью видео доступно на медиаплатформе "Смотрим".