До конца года россияне получат ряд выплат

Жители России до Нового года получат пенсии, зарплату за январь, тринадцатую зарплату, все премии и все пособия. Денежные выплаты, как правило, производятся перед праздниками. Это же подтвердила Светлана Бессараб. В этом году праздники начнутся 31 декабря. Последним нерабочим днем будет являться 9 января.

Часто у работающих россиян заработная плата и аванс приходятся на период 1-10 января. В этом случае зарплату, премии, 13-ю зарплату люди получат перед Новым годом.

По словам Светланы Бессараб, выплаты за предстоящий январь заложены в бюджет 2021 года, передает РИА Новости. Многие работодатели и регионы также стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам, оказать другую помощь.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского подготовил проект закона о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Предлагается ежегодно перед новогодними праздниками производить дополнительные выплаты всем категориям пенсионеров в размере получаемых ими пенсий.

Источником выплат должен стать федеральный бюджет. Ранее с подобным предложением выступала партия "Справедливая Россия – За правду".