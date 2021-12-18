Эксперт – доходность вкладов в банках РФ продолжит расти

Наступающий год может стать периодом заметного возвращения частных вкладчиков в российские розничные банки, считает эксперт – директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. По его мнению, монетарные власти поступили абсолютно правильно, повышая ключевую ставку.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5%. Таким образом, не облагаемый налогом доход со вкладов россиян в 2022 году составит 85 тысяч рублей (для сравнения, в 2021 году – 42,5 тысячи рублей). Впервые уплатить такой налог россияне должны до 1 декабря 2022 года на основе уведомлений, направленных налоговыми органами.

Он полагает, что в феврале 2022 года ключевая ставка с высокой долей вероятности превысит 9%. "Это вполне объективный уровень, который при условии победы над инфляцией будет сравним с дивидендной историей на российском фондовом рынке", – уверен эксперт.

Помимо этого экономист указал на усиливающийся со стороны государства социальный вектор развития и повышение привлекательности надежных финансовых инструментов в части налогообложения.