Украине выделили 300 миллионов евро

Всемирный банк одобрил второй заем для Украины в размере 300 миллионов евро. Соответствующее решение принял совет исполнительных директоров.

В релизе банка поясняется, что денежные средства предназначены для поддержки критических для экономического восстановления и роста Украины реформ. Также миллионы понадобятся для смягчения последствий коронавируса.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи обратила внимание на то, что на Украине восстановление после пандемии ковида происходит медленно и имеет неустойчивый характер.

В июне прошлого года уже был утвержден первый кредит в размере 350 миллионов долларов. Он предназначался для поддержки земельной реформы и помощи правительству.

Всего с начала пандемии коронавируса Всемирный банк предоставил Киеву 2,3 миллиарда долларов.