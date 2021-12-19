The Economist: отключение от SWIFT не сломит Россию

Призывы отключить Россию от международной межбанковской системы расчетов SWIFT участились вместе с рассуждениями о возможном вторжении российских военных на Украину. Но это сложно осуществимо по нескольким причинам – среди них большие потери, утверждает влиятельное британское издание The Economist.

Во-первых, руководство сообщества банков, частной организации SWIFT, в которой участвует и Россия, может отказаться от такой меры из принципа политической нейтральности. SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, созданная по бельгийскому законодательству. Центральный офис организации находится в Бельгии. К системе подключены более 11 тысяч крупнейших организаций в 200 странах.

Во-вторых, российские власти подготовили финансовую систему страны к отказу от SWIFT еще с 2014 года, когда США впервые предложили такие санкции.

"Банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на СПФС (Система передачи финансовых сообщений, создана ЦБ РФ) — российский аналог SWIFT", — утверждает The Economist (цитата РИА Новости).

Количество операций через российский аналог SWIFT удвоилось в 2020 году по мере роста угроз США и ЕС отключить РФ от международных расчетов. К системе подключаются и иностранные банки, согласно данным ЦБ РФ.

Эксперты издания допускают некоторые сбои СПФС на первом этапе после отключения от SWIFT из-за перегрузки, но затем инвестиции в СПФС ускорят работу системы.

Но Запад потеряет больше – придется испытать серьезную "отдачу", так как дестабилизация такой крупной экономики отразится в первую очередь на Евросоюзе, который получает 35% поставок газа из России и имеет на ее территории активы общей стоимостью в 350 миллиардов долларов, прогнозирует The Economist.

Кроме экономических потерь в мире упадет спрос на транзакции через системы, которые контролируют США и ЕС: ухудшение отношений между РФ, США, ЕС может подтолкнуть торговых партнеров искать альтернативу SWIFT. Китай, вторая крупнейшая экономика в мире после США, вместе с РФ ускорят развитие собственных аналогов международных расчетных систем. К ним вынуждены будут присоединиться торговые партнеры этих стран.