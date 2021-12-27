С карты на карту переводить деньги будет сложнее – отследят

Банк России начнёт контролировать переводы между физлицами с января. Основная цель регулятора – выявить "серый" бизнес, который заводит обычные карты и принимает на них оплату за товары и услуги с целью ухода от налогов, отмечает РБК.

Коммерческие банки получили новый список транзакций, которые надо отслеживать. И в этом перечне ЦБ охватил буквально всё: с карты на карту, со счёта на счёт, платёжные терминалы, переводы с мобильного счёта на банковский, Систему быстрых платежей и многое другое.

Ранее в ФНС заявили о том, что нежелательно подталкивать граждан к наличным расчётам. С точки зрения государства, рациональнее поощрять безналичные. В свою очередь, ЦБ ещё осенью опубликовал список признаков подозрительных карт, который позволяет рассчитывать на то, что новые меры рядовых граждан не коснутся.

Перечень следующий: более 50 контрагентов-физлиц в месяц, свыше 30 операций с ними в день, переводы более одного миллиона рублей в месяц, а также отсутствие операций по оплате повседневных товаров и услуг.