Биржи в Казахстане закрыты до стабилизации обстановки в стране

Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана принял решение приостановить торги на биржах страны.

"С учетом ввода режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары Биржевой комитет рекомендовал приостановить биржевые торги на товарных биржах", – сообщает АЗРК.

Вопрос о возобновлении торгов рассмотрят после стабилизации обстановки в стране, поясняет АЗРК.

В Казахстане работают Казахстанская фондовая биржа, товарная биржа ЕТС, товарная биржа "Каспий" и международная товарная биржа "Казахстан".

Национальная палата предпринимателей заявила, что ущерб, который понес бизнес Казахстана во время беспорядков, превысил $212 млн.