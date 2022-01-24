Курс рубля на Мосбирже стремительно падает

Курс доллара расчетами "завтра" вырос на Мосбирже к 14​​:01 на 1,56 руб. до 79 руб., это максимальное значение с октября 2020 г.

Курс евро поднялся на 1,49 руб. до 89,36 руб., это максимум с лета 2021 г.

Официальный курс доллара к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 77,3649 руб./$1.

Официальный курс евро к рублю, объявленный ЦБ с 25 января, составляет 87,5925 руб./1 евро.

Спад на Мосбирже усилился. Индекс Мосбиржи снизился до 3158,87 пункта (- 8,15%), индекс РТС упал до 1260,55 пункта (- 10,1%).

Стоимость большинства "голубых фишек" на Мосбирже рухнула на 10-13,6%.

Украина сосредоточила огромное количество сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, что говорит о подготовке к наступательным действиям, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.