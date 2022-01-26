ЕС рассматривает санкции против РФ и при "ограничении поставок" газа

ЕС рассматривает возможность ввести санкции против РФ также в случае "ограничения поставок" газа, собщил Bloomberg.

Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над "пакетом мер" против РФ, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Правительство Германии и ряд стран ЕС просят политиков в Брюсселе и Вашингтоне исключить российский энергетический сектор из списка возможных санкций против РФ и смягчить все потенциальные ограничения в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Это исключение не касается блокировки газопровода "Северный поток-2". В понедельник по видеосвязи лидеры США и стран ЕС обсудили подготовку возможных антироссийских санкций.

ФРГ и другие страны получат большой ущерб после внесения в список санкций заморозку поставок энергоносителей и российских активов, запрет на расчеты с российскими банками, уточнили в Берлине.

В Берлине дополнительно напомнили, что введение санкций США против Ирана и отключение Тегерана от SWIFT оказались неэффективными, но принесли большие издержки странам ЕС, которые не поддержали санкции против Ирана. Расчеты сохранились – для этого используются альтернативные схемы расчетов.