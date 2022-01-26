Песков назвал слова Байдена "деструктивными"

Призывы США к введению санкций против руководства России можно назвать политически деструктивными. Так считает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, санкции бессмысленны для любого представителя высшего руководства России, сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, по-прежнему ли Владимир Путин держит зарплату в банке России, Песков ответил "Безусловно".

Тем временем заявления Вашингтона насчет санкций прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, в понимании граждан России это ограничения не против президента страны, а против выбора народа.

Ранее американский сенатор-республиканец Марк Рубио внес законопроект, который предусматривает санкции против ряда высокопоставленных лиц России. В их числе Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

Ограничения подразумевают заморозку активов на территории США, а также блокировку американских виз.