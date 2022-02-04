Россия увеличит поставки газа и нефти в Китай

Российские компании "подготовили хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику ", – сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В газовой отрасли сделан еще один шаг. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 миллиардов кубических метров", – сказал Путин.

"Наш товарооборот в прошлом году превысил 140 миллиардов долларов, достигнув, таким образом, нового исторического рекорда. Наши страны активно участвуют в реформировании системы глобального управления", – заявил китайский лидер, отметив, что ситуация в мире осложнилась.

Перед визитом Владимир Путин в статье для китайского информагентства "Синьхуа" отметил потенциал развития энергетического сотрудничества между Россией и Китаем. Страны могут образовать взаимовыгодный альянс в этой сфере.

Речь идет не только про поставки нефти, газа и других углеводородов. Страны планируют реализовывать крупные совместные проекты. Один из них – строительство новых энергоблоков атомных электростанций с участием Росатома. Это укрепит энергобезопасность не только Китая, но и всего азиатского региона.

Путин также отметил важность развития расчетов в национальных валютах. Это позволяет развивать торговлю и не опасаться ограничений со стороны третьих стран или платежных систем. Практика расчетов в рублях и юанях последовательно расширяется. А механизмы нивелирования санкций продолжают формироваться. Заметную роль в этих процессах играет Соглашение о расчетах и платежах между Россией и Китаем от 2019 года, отметил президент.