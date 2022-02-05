Анонсировано отключение Украины от энергосетей России и Белоруссии

Украина собирается отключиться от энергосетей России и Белоруссии. Произойдет это в конце февраля в рамках теста. Продолжительность отключения от энергосетей займет 72 часа.

О планах Украины сообщает издание Welt. Планируется два тестовых отключения — с 24 по 26 февраля и летом.

В США положительно оценили данный шаг. Советник госсекретаря по энергетической безопасности Амос Хохштейн отметил, что таким образом Киев решительно заявляет о своем желании быть связанным с Европейским Союзом. Он надеется, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в текущем году.

По данным издания, "Системный оператор Единой энергетической системы" готов к сотрудничеству с Украиной по отключению. После теста Киев обратно подключат к энергосетям России и Белоруссии. Если же этого не произойдет по каким-либо причинам, то украинская система имеет свой достаточный запас прочности для работы в течение долгого времени.