Жители Молдавии принесли навоз к парламенту из-за дорогого газа

Протестующие в Молдавии против повышения цен на газ принесли мешки с навозом к парламенту, сообщило РИА Новости. Недовольные жители Молдавии сгрузили мешки с навозом у входа в парламент с табличками "топить за себя самостоятельно".

28 января 2022 года Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии увеличило тариф на газ для населения страны на 38% до 15,18 лея (1 доллар – 17,9 лея) за 1 куб. м с учетом НДС. Предыдущее повышение было в ноябре 2021 года – тогда газ подорожал в 2,4 раза.

Повышаются тарифы на эту величину и для других потребителей согласно заявке "Молдовагаз".