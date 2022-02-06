Грозит ли рублю новое падение?

Возможно ли новое падение рубля? Реален ли сценарий – 100 рублей за доллар? По мнению Артема Тузова, исполнительного директора Департамента рынка капиталов "Универ Капитал", в настоящий момент для этого нет экономических предпосылок.

Экономика нашей страны находится в лучших условиях, чем она была до пандемии коронавируса COVID-19, приводит мнение эксперта РИА Новости. Растут цены на энергоресурсы, резервы ЦБ – на рекордных уровнях, бюджет – профицитен.

Однако в ситуацию может вмешаться геополитика, предупредил аналитик. Внезапная военная операция Киева против донбасских республик или срыв переговоров Россия – США –НАТО могут обвалить рубль.