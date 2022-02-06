Вашингтон пригрозил Пекину

В интервью телекомпании NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Китай понесет издержки, и призвал учесть это при планировании контактов с Россией в ближайшие недели.

В частности, он пояснил, что для китайских компаний будет иметь негативные последствия отказ от следования санкциям, которые страны Запада готовят против России на тот случай, если она вторгнется на Украину.

"Санкции, которые мы собираемся ввести, скажутся на Китае, потому что они ударят по финансовой системе России, которая взаимодействует с китайской экономикой тоже", – пояснил Салливан.

По его словам, "у Китая будет выбор, соблюдать ли санкции", передает РИА Новости. "Если он решит их не соблюдать, то есть наказания, которые сопровождают это решение", – продолжил советник президента США по нацбезопасности.

Кроме того, в интервью телеканалу ABC Салливан рассказал, что согласно американским расчетам Китай не в состоянии компенсировать России потери от потенциальных санкций.

"Мы считаем, что русские и китайцы это тоже понимают", – добавил он.

Россия уже неоднократно отрицала приписываемые ей якобы агрессивные планы. Не верить апокалиптическим прогнозам призвал даже глава МИД Украины. Однако в США продолжают придумывать "мотивы" России для вторжения на Украину.