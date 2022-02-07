Western Union откажется от внутрироссийских переводов

Western Union с 1 апреля прекращает денежные переводы внутри России. Американская компания не выдерживает конкуренции с отечественной Системой быстрых платежей и карточными переводами крупнейших российских банков. А вот зарубежные транзакции по-прежнему будут выполняться.

Western Union не раскрывает подробную информацию по своей доле на российском рынке. При этом в письме банкам-партнёрам, на которое ссылается РБК, решение обосновали низкой востребованностью внутренних переводов. Последние из них можно будет оформить до конца марта. Если адресат не успеет получить деньги, отправителю придётся возвращать их в отделениях "Почты России".