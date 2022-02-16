Силуанов: Россия имеет план на случай введения новых санкций

США обсуждают с союзниками возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае "вторжения" России на Украину, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд​​​.

В связи с этим Россия разработала план защиты от новых санкций. "Такие планы у нас есть... Есть финансовый "щит" в виде золотовалютных резервов, низкого уровня долга, бюджетного профицита и правила. Определенная стена, барьер к санкциям в России есть", – заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Не могу сказать, что Россия ничего не почувствует. Конечно, почувствует. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Придется работать в иных условиях. Конечно, сначала это приведет к волатильности, но что делать? Не впервой", – подчеркнул глава Минфина.