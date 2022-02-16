Госдума приняла закон о повышении военных пенсий

По поручению президента Владимира Путина, правительство подготовило предложение повысить военные пенсии с 1 января 2022 г.

В связи с этим Госдума окончательно приняла правительственный законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 г.

Первый замминистра финансов Леонид Горнин отметил, что средняя пенсия военных пенсионеров по выслуге лет составит в 2022 г. 33 300 руб. в месяц.

Таким образом, средняя военная пенсия вырастет в реальном выражении на 2800 руб.

Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении и в целом, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.