Рубль подорожал на заявлении МИД о границах ДНР и ЛНР

Доллар упал с 80 до 78,8 рубля, а евро – с 91 до 89,3 рубля сразу после заявления МИД РФ, согласно данным торгов Мосбиржи.

Раньше оставался вопрос – в каких границах признан суверенитет республик – по линии соприкосновения огня, или по административным границам.

Но это "границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию", – заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко.

Президент России Владимир Путин 21 февраля вечером подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, и поручил вооруженным силам РФ выполнять функции по поддержанию мира в республиках. Государственные границы республик Донбасса будут охраняться совместно.