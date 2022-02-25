На Украине запретили операции с российскими и белорусскими рублями

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о наложении запрета на совершение банками операций с использованием российской и белорусской валюты.

Кроме того, банкам запрещено выполнение своих обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в России или в Белоруссии. Соответствующие изменения внесены в постановление о работе банков во время военного положения, передает "Интерфакс".

Российские Вооруженные силы утром 24 февраля начали специальную военную операцию на Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, это решение было принято после соответствующего обращения со стороны ДНР и ЛНР. При этом он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Власти Украины объявили в стране военное положение.