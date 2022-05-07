Гостиницы Крыма стоят полупустыми из-за отмены авиарейсов

Туристы начали массово отменять бронирование в гостиницах Крыма на май-июнь из-за отмены авиарейсов в Симферополь, Анапу и Геленджик.

Гостиницы в Крыму загружены на 40-45%, а в некоторых случаях – на 60%.

Росавиация ограничила до 13 мая полеты в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Между тем гостиницам Крыма нужна срочная поддержка властей. К примеру, государство может предложить госкомпании отправлять сотрудников на отдых в Крым под государственные субсидии или прямую финансовую поддержку со стороны правительства.

Туристическая отрасль Крыма опасается, что сезон окажется очень слабым.

Туроператоры и владельцы гостиниц надеялись на РЖД, но компания накануне открыла бронирование на август, и из Москвы в Крым пойдут всего два поезда в день. Это значит, что в сутки в Крым смогут заехать только 500 человек.

Стоимость проживания в гостиницах Крыма упала. Туристов устраивают цены, но они просто не могут добраться до гостиниц.

По статистике, 60% туристов приезжают в Крым на своем транспорте. В связи с этим туроператоры возлагают основную надежду на таких туристов.

Помимо этого, путешественникам предложат вариант переезда в Крым на автобусах.

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