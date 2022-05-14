Какие страны выиграют от параллельного импорта в России

В России разрешили параллельный импорт. На сайте правовой информации размещен перечень товаров для параллельного импорта.

Минпромторг включил в перечень 96 пунктов. Министерство намерено дополнять список один раз в квартал или один раз в два месяца.

Между тем параллельный импорт поможет замедлить рост цен в России, ограничить укрепление рубля, а также увеличить товарооборот со странами, через которые проходит параллельный импорт.

Странами, которые могут выиграть от параллельного импорта, станут Турция, Казахстан, Китай и Армения, считает рейтинговое агентство АКРА.

Параллельный импорт поможет избежать дефицита товаров, хотя стоимость этих товаров вырастет из-за роста цен на доставку.

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