Доллар и евро назвали инструментом шантажа

Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал доллар и евро инструментами экономического шантажа. На заседании Совета глав правительств стран СНГ в режиме видеоконференции российский премьер отметил, что валюты все чаще используются для политического давления. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Правительство России по-прежнему сосредоточено на дедолларизации экономики, продолжил Мишустин. Россия стремится укрепить экономический и технологический суверенитет.

В рамках СНГ Мишустин предложил "объединить усилия и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы". Это поможет минимизировать убытки в период турбулентности и активности недружественных государств.

Далее Мишустин предложил банкам стран Содружества подключиться к системе передачи финансовых сообщений Центробанка России. Премьер отметил, что это поможет связать платежную систему "Мир" с национальными платежными системами.

В заключение Мишустин уверил, что Западу не удастся изолировать РФ от мировой экономики.

" Мы адаптируемся к новым реалиям и обеспечим поступательное развитие экономики. России не привыкать работать в санкционных условиях", – заключил Мишустин.

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