Путин: переход на расчеты в нацвалютах способствует укреплению рубля

Владимир Путин назвал факторы, которые способствуют укреплению российского рубля. Среди них дает такой эффект и переход в расчетах с российскими партнерами на национальные валюты, в частности, на рубли.

"Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть", – подчеркнул президент России на встрече в Сочи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Глава российского государства отметил, что для Москвы и Минска в этом нет ничего нового: в расчетах по многим товарным пунктам Москва и Минск переходят на нацвалюту. Это способствует укреплению рубля.

Встреча Лукашенко и Путина в Сочи, которую показал телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим", проходила в теплой и шутливой атмосфере. Например, президент Белоруссии отметил, что происходят неожиданные вещи, рубль укрепляется, и призвал Путина "не переборщить" с укреплением рубля, а президент России прокомментировал утверждения, что в проблемах с экономикой западных стран "виноват Путин". Президент России пообещал "серьезно с ним поговорить".

Лукашенко отметил, что страны Запада "явно недооценили" экономические последствия своей политики в отношении России. При этом Путин добавил, что Минск и Москва без спешки, шаг за шагом развивали Союзное государство, интенсивно занимаясь своей экономикой.

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