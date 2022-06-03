Медведев назвал условия поставок зерна из украинских портов

Россия с пониманием относится к тревоге ЕС и США о дефиците зерна, и готова помочь снизить цены на продовольствие в мире. Для поставок зерна из Украины необходимо разминировать порты, а ЕС и США – гарантировать, что через них не начнутся поставки оружия для украинских националистов, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Украина вместе с Россией обеспечивают основные поставки зерна и подсолнечного масла в мире. Но сейчас поставки из Украины упали из-за минирования своих же портов, которые удерживают украинские нацисты.

"Понятно, что цель, наверное, была другая, но тем не менее корабли, торговые суда не могут выйти, поэтому им надо разминировать все проходы", – сказал Медведев.

Россия может помочь в организации поставок зерна из Украины, но, во-первых, порты надо разминировать, а, во-вторых, нужны гарантии США и ЕС, что через украинские порты не начнутся поставки оружия, "потому что мы не заинтересованы в том, чтобы дополнительное количество вооружений было поставлено этими самыми торговыми судами под видом гуманитарной помощи или чего-то другого".