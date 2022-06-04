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Обмен санкциями 20 минут назад

04 июня 2022 11:02

Евросоюз исчерпал арсенал средств для сдерживания России


AP

Страны Евросоюза исчерпали арсенал средств сдерживания развития России. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению государственного деятеля, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для своих экономик и граждан. Что касается России, подчеркнул Володин, она и вовсе может оказаться в плюсе. Причина в следующем: рост цен на энергоресурсы и переориентация рынков сбыта российской нефти на азиатское направление.

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Европа же будет переплачивать свыше более 250 миллиардов евро ежегодно, написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. США, в свою очередь, делают все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны.

Ранее ЕС утвердил новый пакет санкций против России.

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