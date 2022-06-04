Туркменистан выделит на продовольственную безопасность 300 млн долларов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о выделении 300 миллионов долларов для обеспечения продовольственной безопасности страны. Об этом глава государства сообщил на совместном заседании правительства и Совбеза.

Как уточняет РИА Новости, эти средства равномерно будут разделены между министерством торговли и внешнеэкономических связей и местными предпринимателями. Планируется, что ведомство направит деньги на закупку необходимого продовольствия, а бизнесмены – на организацию соответствующих производств.

Отмечается, что с предложением о выделении дополнительных средств для обеспечения населения продовольствием выступил вице-премьер по экономике Туркменистана Мухамметгулы Мухаммедов.

Ранее в Кремле заявляли, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса из-за антироссийских санкций. Однако даже в нынешних условиях РФ способна полностью обеспечить себя зерном, а излишки может экспортировать партнерам, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке.