Канады ввела запрет на предоставление услуг российскому нефтегазу и химпрому

Власти Канады ввели новые ограничения в отношении РФ. Речь идет о запрете на предоставлении услуг российской нефтегазовой и химической промышленности.

В соответствующем заявлении канадского МИДа указано, что новые ограничения предусматривают запрет на оказание 28 видов услуг. В ведомстве отмечают, что эти услуги "крайне важны для работы нефтяной, газовой и химической отраслей". Имеются в виду техобслуживание, менеджмент, бухгалтерское дело и реклама.

В канадском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "эти меры сократят возможности для России", проводящей военную спецоперацию на Украине. Также там указали, что Канада в координации с международными партнерами будет и дальше работать над ограничениями в адрес России.

20 мая стало известно, что Оттава внесла 14 россиян в санкционные списки, а также ввела запрет на экспорт компьютерной техники и торговлю с Россией предметами роскоши.

С начала российской спецоперации на Украине Канада ввела санкции в отношении 1070 физлиц и организаций из РФ, Украины и Белоруссии. Как ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Канада занимает второе место в рейтинге недружественных стран по числу введенных против России санкций. В этом она уступает только США.