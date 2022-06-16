Набиуллина: власти не намерены запрещать оборот доллара и евро в России

Власти не собираются запрещать оборот доллара и евро в России и конфисковывать валютные вклады граждан, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2022.

"Нет", – ответила Набиуллина на вопрос ведущего сессии ПМЭФ, депутата Госдумы Андрея Макарова о возможности запрета оборота доллара или евро в России. В обращении останутся и другие иностранные валюты, отметила глава ЦБ.

Между тем ЦБ ограничил выдачу валюты с вкладов: с 9 марта по 9 сентября 2022 г. физлицо может снять с вклада только $10 тыс. (или эквивалент в другой валюте).

С 18 апреля банки получили возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту валюту, которая поступила в кассы банков после 9 апреля.

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