Песков: спрос на валюту в России увеличится по мере роста импорта

Иностранные валюты в России могут быть востребованными или невостребованными. Все зависит от объема импорта товаров в страну.

"Мы знаем, что вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет иных направлений и источников", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах ПМЭФ-2022.

Спрос на валюту начнет расти "по мере того, как этот процесс (импорт – прим. ред.) будет набирать оборот", пояснил Песков.

Точные прогнозы давать сложно, поскольку в торговле между многими странами наметился переход на национальные валюты, заключил Песков.

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