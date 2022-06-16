Германия: загруженность "Северного потока" упала до 40%

Газопровод "Северный поток" загружен лишь на 40% от максимальной мощности трубы.

При этом газоснабжение Германии остается стабильным. Безопасность газоснабжения обеспечена, газохранилища в стране заполнены на 55,95%, отмечает Федеральное сетевое агентство Германии.

"Газпром" заявил накануне о снижении поставок газа по "Северному потоку" на 40% из-за сокращения количества газоперекачивающих агрегатов.

Ряд агрегатов находится в Канаде на ремонте у производителя – немецкой Siemens. Канада ввела санкции против России и не желает передать агрегаты "Газпрому".

В итоге в распоряжении "Газпрома" на газопроводе остались только три газоперекачивающих агрегата.

В дополнение к этому, "в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" 16 июня остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", отмечает "Газпром" в Telegram-канале.

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