Мутко: 40% россиян не потянут ипотеку даже по ставке 0%

Почти 2,2 млн россиян стоят в очереди на жилье. При этом 40% граждан не могут взять ипотеку даже по ставке 0%, заявил гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на ПМЭФ-2022.

"ДОМ.РФ" предлагает развивать рынок арендного жилья в качестве дополнительного способа улучшения жилищных условий россиян, в том числе субсидировать арендную ставку.

В России в мае выдали в пять раз меньше ипотечных кредитов, чем в марте – 33 тыс. против 160 тыс. А в марте-апреле, после повышения ключевой ставки Банка России до 20%, ставки по ипотеке выросли до запретительного уровня, отметил Мутко.

"Надо переходить к нормальной жилищной политике. Цикл строительства составляет 2-2,5 года. Ипотечные программы рассчитаны сейчас на три-шесть месяцев. Застройщик не знает, как себя вести. Нужно выйти на долгосрочные (ипотечные – прим. ред.) программы", – подчеркнул Мутко.

Государство поддерживает ипотеку на длительные сроки, однако правила игры должны стать более прогнозируемыми и для покупателей, заключил глава "ДОМ.РФ".

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.