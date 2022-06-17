Льготная ипотека и кредиты для бизнеса: Путин назвал меры поддержки экономики

Говоря о месте России и ее экономики в мире, который переживает серьезные и во многом кризисные перемены, президент Владимир Путин предложил программу действий. Она касается прежде всего государства, которому предстоит заняться либерализацией законов, регулирующих бизнес, развитием инфраструктуры, вложениями в технологии и, разумеется, социальными реформами. При этом Путину было что сказать и предпринимателям.

Петербургский экономический форум проводится в 25 раз, но в таких условиях – точно впервые. Под санкции так или иначе попали 56 процентов российского экспорта, 51 процент импорта, под угрозой – 15 процентов российского ВВП. Большая часть экономики оказалась под ударом.

Ситуация непростая, но признаков апокалипсиса в первых рядах не наблюдается. Бизнесмен Олег Дерипаска на камеру выразительно молчит, но при этом широко улыбается. Бизнес ищет новые решения. Санкционный шок позади.

"Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8 процента, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7 процента и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы, – сказал Путин. – Конечно, 16,7 процента – большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать. И, уверен, добьемся положительного результата".

"По итогам первых пяти месяцев текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом 1,5 триллиона рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в 3,3 триллиона рублей, – продолжил президент. – Сегодня наша задача – создать условия для наращивания производства, для увеличения предложений на внутреннем рынке. И сбалансированно с ростом предложения восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики".

Экстренные меры сработали и Банк России постепенно снижает ключевую ставку. Путин призывает сделать доступнее льготную ипотеку.

"С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 9 процентов. При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Как уже говорил, цель такой меры – помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежную с ней отрасли, там у нас заняты миллионы работников, – отметил российский лидер. – ЦБ опускает ключевую ставку, в этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке теперь до 7 процентов".

"На что хотел бы обратить внимание: срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. Это значит, что те наши граждане, которые хотят улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должные ею воспользоваться до конца этого года. Максимальные суммы кредитов также сохраняются: 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и 6 миллионов рублей для остальных субъектов РФ", – указал глава государства.

Льготную ипотеку смогут брать не только семьи, но и предприниматели, готовые открывать новые производства.

"Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент – промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5 процентов годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства, – сказал Путин. – Прошу правительство, не затягивая, отработать все детали с банковским сектором России, чтобы уже в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объеме".

Именно российской промышленности сейчас предстоит заполнять ниши, покинутые иностранными конкурентами. Импортозамещение – не панацея, но по некоторым позициям лучше иметь свое.

"Производить все и вся, конечно же, невозможно и не нужно, однако нам необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции. Именно так мы поступали, когда быстро обеспечили выпуск вакцин от коронавируса, а сейчас развернули производство многих других видов продукции и услуг", – отметил президент.

"Например, после ухода с российского рынка недобросовестных партнеров "КамАЗа" из их ниши, теперь занимают отечественные компании. Причем речь идет о поставках комплектующих не только для традиционных моделей завода, но и для перспективных серий, магистральных транспортных и тяжелых автомобилей, – продолжил президент. – Отмечу платежную систему карты МИР, которая успешно заменила на внутреннем рынке компании Visa и MasterCard. Теперь она расширяет свою географию, шаг за шагом получает международное признание".

Помимо экономических стимулов бизнесу иногда достаточно просто не мешать. Президент выступает с революционным предложением – отменить большинство предпринимательских проверок.

"Сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлом годом сократилась в шесть раз. Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей не выросло, а снизилось. И это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса", – отметил Путин.

По его словам, бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований.

"Значит, есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед – навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда, – заявил российский лидер. – Всем же понятно: нет необходимости ходить и проверять всех подряд. Должен работать риск-ориентированный подход. Прошу правительство определить конкретные параметры такой реформы в ближайшие месяцы".

"Еще одна очень чувствительная для бизнеса тема – а сегодня это и вопрос нашей национальной безопасности и экономической устойчивости – сократить, свести к минимуму разного рода злоупотребления, лазейки для давления на предпринимателей, – продолжил Путин. – Мы последовательно убираем размытые нормы уголовного законодательства. В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки".

Избыточные проверки успели превратиться в инструмент давления на бизнес, как и необоснованные уголовные дела.

"Необходимо пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия. Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате еще на этапе следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться. В этом случае помимо прямых убытков и утраты рыночных позиций, рабочих мест под ударом оказывается репутация компаний и их руководители", – сказал Путин.

Президент обратил внимание правоохранительных структур на необходимость покончить с такой практикой.

"Прошу правительство совместно с Верховным судом подготовить соответствующие поправки в закон. Прошу провести эту работу до 1 октября текущего года, – сказал Путин. – Дополнительно по линии Совета безопасности дано специальное поручение по анализу ситуации, когда уголовные дела возбуждаются, но не доводятся до суда. Количество таких случаев за последние годы существенно выросло. Что за этим стоит, всем понятно. Нередко дела заводятся без достаточных оснований либо используются для давления на компании или конкретных физических лиц".

Экономика должна оставаться открытой, уверен Путин, и не должна замыкаться в себе. Но работать она должна не на офшоры и "тихие островные гавани", а должна приносить пользу собственной стране.

Призыв к бизнесу поддерживать социальную сферу не снимает ответственности с государства. На фоне инфляции и роста цен были оперативно приняты решения о дополнительных мерах поддержки.

Идти вперед, меняться, проявлять волю и решимость. Использовать новые возможности, которые открывает перед нами время.