Литва "с нетерпением ждет" реализации новых антироссийских санкций

Литва "с нетерпением ждет следующих этапов санкций" против России и будет расширять список запрещенных к транзиту через территорию страны российских товаров. Об этом заявил в среду президент Литвы Гитанас Науседа в интервью агентству Reuters.

Как сказал Науседа, "было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия разъяснила российским властям" содержание новых ограничительных мер.

Президент Литвы отметил, что энергосистема страны готова к отключению от энергокольца БРЭЛЛ со стороны России. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы.

Литва ввела запрет на провоз санкционных товаров при транзите в Калининград 18 июня, пишет ТАСС. В Москве заявили, что будут предприняты ответные меры и потребовали немедленно снять ограничения.