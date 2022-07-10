Siemens намерен как можно быстрее вернуть турбину для "Северного потока"

"Наша цель – как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации", – сказано в заявлении концерта.

Ранее канадские власти согласились вернуть турбину в Европу после ремонта. Вопрос о ее возвращении встал после того, как Канада ввела очередные антироссийские санкции. Из-за этого Германия стала получать меньше газа. Берлин начал переговоры и убедил Оттаву вернуть агрегат "Газпрому".

Решение Канады вызвало недовольство в Киеве, где постоянно призывают усиливать антироссийские ограничения. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что "это очень плохой прецедент исключения из санкций".