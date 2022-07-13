ЕК заявила, что не обсуждает с Россией калининградский транзит

"Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите", – приводит слова Мамера РИА Новости.
Ранее издание "Известия" сообщило со ссылкой на российские высокопоставленные источники, что РФ и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область через территорию ЕС. Брюссель якобы предоставил документ, который полностью отвечает интересам Москвы.
Кроме того, по данным "Известий", прописать исключения планируется отдельным пунктом в седьмом пакете антироссийских санкций, который ЕС собирается принять в июле. Сейчас Брюссель пытается согласовать финальный вариант с Вильнюсом.
Транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС, Литовские железные дороги прекратили с 18 июня. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Вильнюс на уступки не пойдет.