ЕК заявила, что не обсуждает с Россией калининградский транзит

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер опроверг информацию о том, что ЕС и Россия договорились по вопросу транзита грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.

"Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите", – приводит слова Мамера РИА Новости.

Ранее издание "Известия" сообщило со ссылкой на российские высокопоставленные источники, что РФ и Евросоюз договорились о транзите грузов в Калининградскую область через территорию ЕС. Брюссель якобы предоставил документ, который полностью отвечает интересам Москвы.

Кроме того, по данным "Известий", прописать исключения планируется отдельным пунктом в седьмом пакете антироссийских санкций, который ЕС собирается принять в июле. Сейчас Брюссель пытается согласовать финальный вариант с Вильнюсом.

Транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС, Литовские железные дороги прекратили с 18 июня. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что Вильнюс на уступки не пойдет.