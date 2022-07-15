Президент США может помочь России зарабатывать

Обозреватель издания The Washington Times Бен Вольфганг считает, что визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется новой победой России.

Американский президент прибыл в Джидду с целью подписать договор об увеличении добычи нефти. Байден стал первым лидером США, который совершил прямой перелет из Израиля в Саудовскую Аравию. Агентство Аssociated Press назвало это "шагом на пути к постепенной нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем".

Между тем, эксперты напоминают, что Россия за последнее время в два раза увеличила экспорт своего топлива в Саудовскую Аравию, которая таким образом производит электроэнергию, а свою нефть пускает на экспорт. В том числе – в США.

Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив ее огромные доходы от экспорта, отмечает Вольфганг.

Если усилия Джо Байдена увенчаются успехом, то Россия продолжит активно зарабатывать на экспорте топлива для ближневосточных электростанций.

Впрочем, в самом Белом доме не уверены в положительном исходе переговоров Байдена с саудовскими лидерами, сообщает ТАСС. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон больше рассчитывает на ОПЕК+.

"До того, как мы объявили о поездке, вы видели, что было заявление ОПЕК+ об ускорении и увеличении объемов добычи. Мы обсудим этот вопрос здесь. И мы надеемся, что мы увидим дополнительные шаги со стороны ОПЕК+ в ближайшие недели", – подчеркнул Салливан.