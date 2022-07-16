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Нефть и газ 20 минут назад

16 июля 2022 14:37

Шольц поделился своей горечью


AP Images

Канцлер Олаф Шольц поделился своими переживаниями по поводу того, что на фоне нынешних событий на Украине Германии приходится временно использовать некоторые электростанции, которые ранее были остановлены. В своем субботнем видеообращении Шольц признался, что это "горько".

Вместе с тем он надеется, что это только на очень короткое время. "Потому что сейчас мы действительно только начинаем и хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом", – подчеркнул глава правительства ФРГ.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Германия стала одной из первых стран с нулевыми выбросами углекислого газа и в то же время успешной промышленной державой, конкурентоспособной на глобальном уровне.

Шольц напомнил, что ФРГ к 2045 году намерена достичь промышленного будущего без выбросов углекислого газа. А для этого нужно наращивать использование возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра в открытом море и на суше, солнечная энергия, биомасса.

Канцлер сообщил, что уже разработаны первые законы, направленные на реализацию этих целей в кратчайшие сроки. В этом году будут подготовлены еще несколько законов в этой сфере.

Ранее в условиях газового кризиса бундестаг дал добро на временное использование ряда угольных электростанций, которые уже закрыты или находятся на грани закрытия, пишет ТАСС.

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