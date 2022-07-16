Шольц поделился своей горечью

Канцлер Олаф Шольц поделился своими переживаниями по поводу того, что на фоне нынешних событий на Украине Германии приходится временно использовать некоторые электростанции, которые ранее были остановлены. В своем субботнем видеообращении Шольц признался, что это "горько".

Вместе с тем он надеется, что это только на очень короткое время. "Потому что сейчас мы действительно только начинаем и хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом", – подчеркнул глава правительства ФРГ.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Германия стала одной из первых стран с нулевыми выбросами углекислого газа и в то же время успешной промышленной державой, конкурентоспособной на глобальном уровне.

Шольц напомнил, что ФРГ к 2045 году намерена достичь промышленного будущего без выбросов углекислого газа. А для этого нужно наращивать использование возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра в открытом море и на суше, солнечная энергия, биомасса.

Канцлер сообщил, что уже разработаны первые законы, направленные на реализацию этих целей в кратчайшие сроки. В этом году будут подготовлены еще несколько законов в этой сфере.

Ранее в условиях газового кризиса бундестаг дал добро на временное использование ряда угольных электростанций, которые уже закрыты или находятся на грани закрытия, пишет ТАСС.